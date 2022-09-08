Ученые: Человек унаследовал свой мозг не от рептилий 1 8.09.2022, 8:45

1,592

Исследователи опровергли популярную теорию.

Теория о «мозге рептилий» впервые возникла в 60-70 годах прошлого века и со временем стала очень популярной, однако новые исследования показывают, что млекопитающие и рептилии развивались параллельно и имеют очень мало схожего, пишет Science Alert.

Автором идеи о «триедином мозге» считается нейробиолог Пол Маклин. Именно он заметил, что отдельные части мозга млекопитающих очень схожи с мозгом рептилий и предположил, что с тех пор, как жизнь переместилась на сушу, мозг наших предков развивался поэтапно.

Согласно концепции Маклина первым появился мозг рептилии — он ограничивается базальными ганглиями. Затем развилась лимбическая система — гиппокамп, миндалевидное тело и гипоталамус. И лишь затем начался третий этап развития мозга — он характеризуется развитием неокортекса у приматов.

Нейробиолог считал, что каждый из отделов мозга развился отдельно и отвечает за определенные функции. Например, базальные ганглии больше связаны с первичными реакциями — инстинктами выживания.

С тех пор в мире нейробиологии велись оживленные дискуссии относительно теории «мозга рептилии» у человека. Точку в этом научном споре поставили результаты нового исследования сотрудников Института исследований мозга имени Макса Планка.

Исследовательская группа сосредоточилась на том, что мозг не работает отдельными секциями, каждая из которых играла бы отдельную роль. А скорее представляет единый сложный механизм, где все области переплетены нейронными сетями и активно взаимодействуют между собой.

Так, как у нас нет возможности исследовать мозг древних предков, нейробиологи решили проанализировать мозг реальной ящерицы — бородатой агамы (Pogona vitticeps).

Ученые изучили около 300 тысяч клеток мозга крупной бородатой рептилии и определили более двухсот различных типов нейронов. Полученные данные исследователи использовали для создания своеобразной карты клеточных типов мозга ящерицы, а затем сопоставили его с уже имеющейся картой мышей.

Исследователи обнаружили группу типов нейронов схожих у рептилий и млекопитающих, несмотря на то, что они развивались отдельно более 300 миллионов лет. Однако все эти типы нейронов не были ограничены определенной областью мозга — большинство из них находятся в разных областях у млекопитающих и рептилий. Таким образом теория «триединого мозга» Маклина не нашла своего подтверждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».