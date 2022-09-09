В Витебске сотрудница банка присвоила из хранилища более 205 тысяч рублей 4 9.09.2022, 9:40

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иллюстрационное фото

Деньги уже потрачены.

Специалист банка почти семь лет похищала из хранилища деньги. Для сокрытия недостачи приписывала сумму похищенных денег к ветхим купюрам, сообщает пресс-службе Следственного комитета.

Утром 7 сентября этого года в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника банка о том, что в финансовом учреждении выявлена недостача денежных средств.

По данным следствия, 53-летняя женщина работала в одном из банков Витебска и имела доступ к банковскому хранилищу. Почти семь лет она похищала оттуда деньги. Для сокрытия недостачи приписывала сумму похищенных денежных средств к ветхим купюрам, которые хранились в том же хранилище. Установлено, что специалист банка присвоила более 205 тысяч рублей.

Женщину задержали. Она рассказала следователю, что деньги уже потратила. По месту жительства подозреваемой проведен обыск, на ее имущество наложен арест.

В отношении сотрудницы банка возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 211 (присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, ранее — опять же в Витебске, сотрудница одного из банков четыре года брала деньги из кассы, заменяя купюры сувенирными банкнотами. За это время она таким образом похитила у банка 2600 долларов и 13800 евро. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 100 базовых величин (3200 рублей. — Прим. ред.) с отсрочкой исполнения наказания на два года.

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