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Украинские войска перерезали дорогу Изюм-Купянск: армия РФ может попасть в «котел»

  • 9.09.2022, 13:35
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Украинские войска перерезали дорогу Изюм-Купянск: армия РФ может попасть в «котел»

После освобождения Сеньково большая группа российских военных оказалась под угрозой полного окружения.

Украинские войска заняли большое село Сеньково, дорога Изюм—Купянск перерезана. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В Сеньково есть мост на левый берег реки Оскол, он оказался под украинским контролем.

Эту информацию подтверждает и издание «Медуза». «Если верить «военкорам», ВСУ уже прорвались гораздо глубже Балаклеи. Согласно нескольким сообщениям российских «военкоров», украинские войска продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая их группа, наступая на восток, вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково», – пишет издание.

Наступательная операция украинской армии происходит между реками Северский Донец и Оскол, которые ограничивают возможности бронетехники.

Оскол — приток Донца, широкий в районе Оскольского водохранилища.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни украинские войска могут занять и 50-тысячный Купянск, под контроль украинской армии переходит дорога Купянск—Изюм, бывшая главной артерией обеспечения значительной Изюмской группировки российских войск, нависающей над Славянском. После этого в распоряжении российских войск останутся только худшие, вторичные дороги через реку Оскол, мосты на которых могут стать легкими целями для украинских «Хаймарсов».

Вероятно, если украинские войска удержат Сеньково и возьмут Купянск, россияне вынуждены будут отступить из Изюма и Святогорска, что снимет угрозу со Славянска и Краматорска.

В то же время, если украинская армия имеет достаточно резервов, она может попытаться замкнуть большое кольцо вокруг Изюма на левом берегу Оскола. Главный вопрос — в авиации и противовоздушной обороне. Россия имеет тотальное преимущество в воздухе, поэтому украинские войска вынуждены наступать постепенно, подтягивая имеющиеся у них немногочисленные противовоздушные комплексы.

Официально об освобождении Сеньково украинское командование пока не сообщало. Вчера украинский флаг был поднят над городом Балаклея. Российский гарнизон города сбежал в направлении Изюма.

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