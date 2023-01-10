В Японии начали вырабатывать электричество из снега 10.01.2023, 3:19

Как это работает.

На северо-востоке Японии начались исследования по выработке электроэнергии из нежелательного снега. Об этом пишет Кyodo News.

Отмечается, что в городе Аомори каждый год наблюдается сильный снегопад. Там в декабре начались испытания в бассейне заброшенной начальной школы с целью изучить возможность производства энергии за счет использования разницы температур между хранящимся снегом и окружающим воздухом.

«В рамках совместного проекта местный ИТ-стартап Forte Co. и Университет электрокоммуникаций в Токио планируют привести в действие турбину с помощью энергии, вырабатываемой при испарении жидкости, охлажденной хранящимся снегом, за счет тепла окружающего воздуха», - сказано в сообщении.

Также известно, что в прошлом году расходы на уборку снега выросли до рекордных 5,9 млрд иен (44,6 млн долларов).

«Снег считался неприятностью, но мы можем найти ему хорошее применение», - сказал городской чиновник.

16 декабря около 10 рабочих Forte уложили изоляционные материалы внутри бассейна, чтобы снег оставался холодным. Среди проблем такого новшества - поиск крупного объекта для хранения снега, а также обеспечение нагретого воздуха в холодное время года.

Для получения большой разницы температур, компания рассмотрит возможность использования тепла горячих источников.

«Это возобновляемый источник энергии, уникальный для региона с сильным снегопадом. Он также приведет к созданию новой отрасли», - отметил глава Forte.

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