В Японии начали вырабатывать электричество из снега
- 10.01.2023, 3:19
Как это работает.
На северо-востоке Японии начались исследования по выработке электроэнергии из нежелательного снега. Об этом пишет Кyodo News.
Отмечается, что в городе Аомори каждый год наблюдается сильный снегопад. Там в декабре начались испытания в бассейне заброшенной начальной школы с целью изучить возможность производства энергии за счет использования разницы температур между хранящимся снегом и окружающим воздухом.
«В рамках совместного проекта местный ИТ-стартап Forte Co. и Университет электрокоммуникаций в Токио планируют привести в действие турбину с помощью энергии, вырабатываемой при испарении жидкости, охлажденной хранящимся снегом, за счет тепла окружающего воздуха», - сказано в сообщении.
Также известно, что в прошлом году расходы на уборку снега выросли до рекордных 5,9 млрд иен (44,6 млн долларов).
«Снег считался неприятностью, но мы можем найти ему хорошее применение», - сказал городской чиновник.
16 декабря около 10 рабочих Forte уложили изоляционные материалы внутри бассейна, чтобы снег оставался холодным. Среди проблем такого новшества - поиск крупного объекта для хранения снега, а также обеспечение нагретого воздуха в холодное время года.
Для получения большой разницы температур, компания рассмотрит возможность использования тепла горячих источников.
«Это возобновляемый источник энергии, уникальный для региона с сильным снегопадом. Он также приведет к созданию новой отрасли», - отметил глава Forte.