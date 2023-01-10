«Все равно что-то пришлось бы нарушить» 5 10.01.2023, 11:41

5,812

иллюстрационное фото

Водитель рассказала о непростой ситуации на дороге в Минске.

Читательница рассказала корреспонденту Onlíner о непростой ситуации, в которой оказалась недавно на улице Орловской в Минске. Она остановилась на запрещающий сигнал светофора, а сзади подъехал автомобиль скорой помощи со включенными проблесковыми маячками.

— До сих пор не знаю, как правильно нужно было поступить. Все равно что-то пришлось бы нарушить, — считает водитель.

По Правилам дорожного движения (п. 39.5) красный сигнал светофора запрещает движение.

Водители транспортных средств оперативного назначения с включенными маячками синего при условии обеспечения безопасности дорожного движения могут отступать от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, а также некоторых требований ПДД (п. 25).

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения (п. 26).

Уступить дорогу — означает не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения (п. 2.76).

— Машина скорой помощи была прямо за мной. Все водители рядом мялись перед светофором, и я решила, что рядом роддом, значит, скорая спасает двоих как минимум. На переходе людей не было, поэтому я все-таки выехала на красный свет, — говорит читательница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».