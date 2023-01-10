Стало известно, сколько денег в Беларуси выделят на госпропаганду 3 10.01.2023, 12:12

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И как их поделят.

Недавно сайт Charter97.org писал, что правительство Беларуси постановило отдать телеканалам ОНТ и СТВ более миллиона рублей, который должен был пойти на обслуживание внешнего государственного долга.

Специалисты проекта «Нашы грошы» проанализировали бюджеты государственного ТВ и провластных телеграм-каналов.

В 2020 году на государственные медиа потратили 164,2 млн рублей, в 2021-м — 146,5 (бюджет с учетом корректировок), в прошлом году рассчитывали освоить 151 млн.

В этом году на пропаганду из республиканского бюджета планируется потратить 162,4 млн. Из этой суммы 133,6 млн пойдут на телевидение и радио, 9,1 млн — на печатные СМИ и 19,7 млн — на другие (например, провластные телеграм-каналы и ангажированных YouTube-блогеров).

Чемпион по приросту финансирования — «Столичное телевидение». В 2023-м на него дают 3,84 млн рублей — на 366% больше, чем в прошлом году.

Немалый прирост и у «Второго национального телеканала», на который в этом году планируется потратить 4,66 млн рублей, что на 44% больше, чем в 2022-ом.

Телерадиокомпания «Мир» частично финансируется из бюджета СНГ. Из республиканского бюджета Беларуси на деятельность этого канала выделяется 9,61 млн рублей, что на 13,3% больше, чем в прошлом году.

Самый толстый кусок бюджетного пирога откусит Белтелерадиокомпания, которой в этом году планируется дать 120,5 миллиона рублей.

Таким образом, один день вещания этой организации обходится налогоплательщикам в 330 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом прирост финансирования совсем небольшой — 5%.

Стоит отметить, что немалую часть бюджета государственных телеканалов до войны занимали платежи за трансляцию значимых международных шоу и спортивных соревнований, таких, как чемпионат мира по футболу или «Евровидение». Теперь эти средства будут свободны.

Региональные государственные медиа большую часть финансирования получают из местных бюджетов.

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