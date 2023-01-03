Лукашисты перенаправляют платежи по долгам на пропагандистов 3.01.2023, 11:05

Фото: onliner

Гостелеканалы дополнительно получат более миллиона рублей.

Правительство Беларуси постановило отдать телеканалам ОНТ и СТВ более миллиона рублей, который должен был пойти на обслуживание внешнего государственного долга. Соответствующее постановление премьер-министр Роман Головченко подписал в ноябре прошлого года, на документ обратил внимание телеграм-канал «Нашы грошы».

По сути, это — краткий, но на удивление полный отчет о приоритетах руководства страны, которые были в корне пересмотрены с 2020 года, а в 2022-ом оказались совсем далеки от той Беларуси, которую многие граждане страны хотели бы видеть, пишет телеграм-канал.

Нам попался любопытный документ — постановление Совета Министров за №751, в котором говориться о перераспределении средств республиканского бюджета за 2022 год. Важно вспомнить, что к концу года в бюджете страны остаются «зависшие суммы», которые различные министерства и ведомства стремятся быстрее освоить, распределяя между собой.

На этот раз свободными остались деньги, которые планировалось направить на обслуживание внешнего государственного долга — как вы помните, в середине прошлого года Беларусь перестала платить по внешнему долгу в иностранной валюте из-за западных санкций, но при этом заявила, что готова платить в беларуских рублях. Очевидно, что «белки» оказались не востребованы.

И здесь возникает интрига: куда направят эти деньги? Областей для применения множество:

• Можно передать пенсионерам, компенсировав большую инфляцию, или инвалидам с их нищенскими пособиями, на которые просто невозможно нормально жить, а тем более покупать необходимые медикаменты.

• Можно выделить средства коммунальщикам, у которых постоянные проблемы с финансированием.

• Можно поддержать бизнес, который из последних сил пытается выжить в санкционном кошмаре, помноженном на возросшую конкуренцию со стороны «братских» российских компаний, которым открыли дорогу в Беларусь.

Но нет, нашлось более достойное, с точки зрения правительства, применение для освободившихся финансовых ресурсов. Их направили в качестве субсидий на поддержку ЗАО «Второй национальный телеканал» и телеканал «Столичное телевидение». Судя по логике властей, именно пропагандисты сейчас испытывают особенную потребность во внеплановом миллионе.

Давайте проговорим происходящее еще раз. Правительство не отдает долги кредиторам, но при этом направляет эти деньги тем, кто объяснит, почему не отдавать долги — правильно. То есть, мы с вами видим, что государственное финансирование на сегодняшний момент не просто вопиюще неэффективное. Власти с трудом работают в условиях санкций, в которые сами себя вогнали. Не отдают долги одним, влезая при этом в долги к другим. Финансируют убыточные предприятия и раздевают до нитки те, что приносят еще какую-то прибыль.

В заключение отметим, что информация о сокращении расходов бюджета на обслуживание внешнего госдолга и информация о выделении этой же суммы на поддержку государственных телеканалов находится в одном постановлении Совмина. Это либо, выражаясь языком современного беларуского суда, «демонстративный, наглый и вызывающий» поступок, либо откровенная глупость. Никто даже не попытался скрыть причинно-следственную связь, хотя бы для приличия.

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