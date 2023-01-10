Ученые: Картофель содержит противораковые вещества 10.01.2023, 21:43

Опыты проводились на мышах.

Ежегодно в мире выявляют около 20 миллионов новых случаев рака, порядка 10 миллионов человек умирает от него, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ВОЗ.

Ученые пытаются создать препараты, смертельные для раковых клеток и безопасные для здоровых. Изучаются и биоактивные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях, которые столетиями применяли от разных недугов.

Недавно исследователи из Академии наук Китая и Фуцзяньского университета традиционной китайской медицины экспериментально установили, что экстракт плодов паслена черного — растения, которое широко используют в восточной медицине — останавливает рост злокачественных опухолей у лабораторных мышей. Изучив молекулярные процессы, ученые определили, что размножение раковых клеток подавляет соланин — вещество из группы гликоалкалоидов, которое содержится в пасленовых. К ним относятся картофель, баклажан, томат, перец, физалис.

Польские ученые исследовали биологический механизм действия гликоалкалоидов. Он заключается в активации различных клеточных и молекулярных путей, ведущих к гибели раковых клеток. Речь идет о запуске процессов апоптоза и аутофагии. В первом случае злокачественные клетки распадаются на части, а во втором — самоуничтожаются, съедают сами себя.

Из пяти изученных соединений самым эффективным оказался соланин, который содержится в плодах, ботве и кожуре картофеля. В зрелых и здоровых клубнях этого вещества мало, но в долго хранящихся, зеленых и проросших его количество резко возрастает. Причем особенно много — в самих ростках. Именно поэтому опасно кормить животных проросшим и испорченным картофелем. Это может привести к тяжелым отравлениям.

Вместе с этим ученые отметили, что говорить о производстве лекарственных препаратов из картофеля и томатов пока рано. Сначала необходимо создать промышленные прототипы, протестировать их на клеточных культурах, потом на животных. И только после этого можно будет приступать к испытаниям на людях.

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