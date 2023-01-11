Полковник ВСУ: «Вагнеровцев» выбили из центра Соледара

Полковник ВСУ: «Вагнеровцев» выбили из центра Соледара3
- 11.01.2023, 12:36
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Россия утилизирует свои наиболее боеспособные войска в городе.
Российские войска пытались окружить Соледар на Донетчине, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. На данный момент штурм Соледара превратился в «утилизацию зэков».
Об этом в программе «Воздух» рассказал украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан. Он выразил убеждение, что ВСУ не собираются сдавать ни Соледар, ни Бахмут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
«Вагнеровцы» зашли в город и даже дошли до его центра, соляного рудника 1-3, но прибывшие резервы ВСУ выбили их оттуда. Обстановка в Соледаре тяжелая, ВСУ стягивают туда новые подразделения и не намерены сдавать город», – рассказал эксперт.
По его словам, россияне не могут использовать авиацию из-за активности украинского ПВО. Кроме того, ВСУ имеет противорадарные ракеты, бьющие по российским комплексам ПВО. Также украинским артиллеристам удалось уничтожить несколько складов с боеприпасами, которые использовал ПВК «Вагнер», поэтому теперь у них нехватка снарядов для артиллерии.
«У них остался только один способ наступления – использовать живую силу с некоторой поддержкой артиллерии. Но таким образом выполнить задачу невозможно. Просто была проведена утилизация сидельцев, количество погибших оценивается в десятки тысяч», – отметил эксперт.
Напомним, что в интервью Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери в битве за Соледар.