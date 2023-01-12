Экономист: Лукашенко шагает по болоту 3 12.01.2023, 10:34

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Что будет дальше с внешней торговлей Беларуси?

Нацбанк отчитался о внешнеторговом обороте товаров и услуг в январе – ноябре 2022 года. Всего – 80 млрд 154 млн долларов. Год к году – менее 5 млрд 263 млн долларов. Экспорт (а это приток валюты в страну) сократился на 5%. «Белсат» выяснил, критично ли это и какие перспективы у внешней торговли Беларуси.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 11 месяцев в прошлом году составил – 80 млрд 154 млн долларов. Снизился и импорт (до 37 млрд 744 млн), и экспорт (до 42 млрд 410 млн), сальдо сложилось положительное: 4 миллиарда 666 миллионов долларов.

По сравнению с январем – ноябрем в позапрошлом году выросло только сальдо, почти на 17%. Остальное – в минусе. Общая торговля упала на 5 млрд 263 млн долларов, импорт – на 3 млрд, экспорт – на 2 млрд 300 млн долларов.

Интересно, что данные Нацбанка расходятся с данными Белстата. Статистическое ведомство подсчитало, что за 11 месяцев прошлого года Беларусь импортировала товаров на 34 млрд 256 млн долларов (у Нацбанка – 33 млрд 205 млн), экспортировала – на 34 млрд 767 млн (у Нацбанка – 34 млрд 108 млн). По данным Белстата, год к году импорт сократился на 8,5% (у Нацбанка – 6,7%), экспорт – на 4,2% (у Нацбанка – 3,8%).

«Статистику скрывают»

Старший научный работник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук в комментарии «Белсату» отметил, что для тщательного анализа этого отчета Нацбанку не хватает данных – их власти тщательно скрывают.

«На базе исключительно этой статистики в долларовом эквиваленте делать существенные выводы довольно трудно. Нужно раскладывать на естественные индексы, физический объем и ценовое влияние. Тогда получается понятная картинка. А уже год, как скрывают статистику», – констатировал Крук.

Экономист рассказал, что сразу после начала войны в Украине белорусская внешняя торговля сжалась, потом в течение нескольких месяцев ситуация немного выправилась: повезло с ценами на мировых рынках.

«Для Беларуси была очень привлекательная внешняя ценовая конъюнктура. Фактически она была ответственна за те условные успехи, которыми нынешние власти любят хвалиться. В то же время в натуральном измерении (именно они прежде всего влияют на ВВП, соответственно, на занятость, на зарплаты, на благосостоянии каждого работника) фактически весь год происходило существенное проседание», – пояснил собеседник «Белсата».

Фактически это ранее признал и Александр Лукашенко, который на совещании 5 января говорил, что «поштучно и по тонам мы не вышли на предполагаемый уровень».

«Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы и поштучно увеличивали экспорт. Поштучно – это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонн и штук мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту», – заявил Лукашенко.

«Шагаем по болоту»

Дмитрий Крук считает, что в октябре – ноябре прошлого года тренд изменился, и ценовая конъюнктура спасать больше не будет.

«Соответственно, это отразилось на показателях внешней торговли. Вероятно, тенденция постепенного восстановления экспорта или замедлилась, или вообще переломилась», – сказал эксперт.

Он отметил: прогнозировать что-то сейчас сложно, поскольку экономические законы во внешней торговле Беларусь перестают действовать.

«Внешняя торговля утратила устойчивость. Мы фактически шагаем по болоту, и сейчас многое в экспорте зависит не от экономических причин. Например, удастся ли пристроить какой-то объем нефтепродуктов или калия, или договориться через какие-то схемы об экспорте через российские порты. В такой ситуации кажется, что перед тобой путь виден, но на каждом шагу тебя может ждать топь», – подытожил Дмитрий Крук.

Он полагает, что, скорее всего, привлекательная ценовая конъюнктура начала скукоживаться, а это потянет за собой вниз и сальдо, и в целом объемы внешней торговли.

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