Лукашенко заменил еще одного топового силовика 3 12.01.2023, 18:00

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Александр Бас

Назначен новый начальник главного управления боевой подготовки ВС.

Лукашенко назначил генерал-майора Александра Баса новым начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Ранее эту должность занимал Андрей Некрашевич, которого диктатор уволил в запас 21 декабря.

Отметим, что в последнее время диктатор часто меняет высокопоставленных силовиков. 18 ноября диктатор снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО. В августе диктатор уволил заместителя главы Совбеза.

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