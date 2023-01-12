Лукашенко заменил еще одного топового силовика

Лукашенко заменил еще одного топового силовика3
- 12.01.2023, 18:00
- 4,548
Назначен новый начальник главного управления боевой подготовки ВС.
Лукашенко назначил генерал-майора Александра Баса новым начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
Ранее эту должность занимал Андрей Некрашевич, которого диктатор уволил в запас 21 декабря.
Отметим, что в последнее время диктатор часто меняет высокопоставленных силовиков. 18 ноября диктатор снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО. В августе диктатор уволил заместителя главы Совбеза.