закрыть
12 января 2023, четверг, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заменил еще одного топового силовика

3
  • 12.01.2023, 18:00
  • 4,548
Лукашенко заменил еще одного топового силовика
Александр Бас

Назначен новый начальник главного управления боевой подготовки ВС.

Лукашенко назначил генерал-майора Александра Баса новым начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

Ранее эту должность занимал Андрей Некрашевич, которого диктатор уволил в запас 21 декабря.

Отметим, что в последнее время диктатор часто меняет высокопоставленных силовиков. 18 ноября диктатор снял с должности командующего ВВС и войсками ПВО. В августе диктатор уволил заместителя главы Совбеза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников