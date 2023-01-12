В России на похоронах батюшка грозился «набить рожу кадилом»5
- 12.01.2023, 23:26
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Видео.
Как сообщает телеграм-канал «Ньюсач/Двач», инцидент произошел в деревне Неклюдово Белгородской области во время похорон пожилой женщины. Внук умершей попросил батюшку «не устраивать концерт», а в ответ услышал: «Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом».
Более того, священник назвал человека, который пытался снять этот инцидент на видео, «ублюдком».
Епархия должна была отреагировать на скандал и распорядилась отправить мужчину в монастырь на неопределённое время, где ему предстоит «порассуждать о содеянном». Cвященник признал вину и согласился на наказание.
«Батюшка встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный», — заявили в епархии.