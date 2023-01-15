Украина ввела санкции против белорусских пропагандистов 15.01.2023, 18:18

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В списке оказались Азаренок, Тур и Шпаковский.

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение украинского Совета нацбезопасности и обороны применить персональные санкции к почти 200 артистов, блогеров,представителей медиаполя России и Беларуси, а также нескольких украинцев. Как сообщается, все они поддерживают войну и негативно высказываются в адрес Украины.

Под санкции попали и белорусские пропагандисты Игорь Тур и Григорий Азаренок, Александр Шпаковский, а также гендиректор СТВ Александр Осеенко.

Текст документа появился на сайте в воскресенье, 15 января, и с этого момента вступил в силу. Срок действия санкций — десять лет.

В указе также говорится, что украинский МИД должен проинформировать о санкциях партнеров из ЕС и США и призвать их ввести аналогичные ограничения.

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