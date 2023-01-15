Какие двушки с ремонтом продают в Минске по цене однокомнатной квартиры
- 15.01.2023, 22:42
До 65 тысяч долларов, есть и в центре.
Realt.by посмотрел, какие двухкомнатные квартиры в Минске можно купить за эти деньги или немного добавив. Есть неплохие варианты для жизни. Посмотрите ремонт и цены.
Денисовская, 35
Двушка на третьем этаже кирпичной четырехэтажной хрущевки после капремонта в 2016 году.
В квартире общая площадь составляет 43,4 «квадрата», жилая из которых 26,6, кухня — 6,4. В кухне газовая плита, духовка, микроволновка и другая мелкая бытовая техника. Здесь же установлена стиральная машина.
В совмещенном санузле установлена ванна.
В объявлении пишут, что в дополнение к квартире есть подвал, где можно хранить, например, велосипед и самокат.
Стоимость квартиры — 53 900 долларов.
Хоружей, 35
Двухкомнатная квартира недалеко от Комаровки. Четвертый этаж пятиэтажной хрущевки.
Общая площадь квартиры — 44,5 «квадрата», жилая — 30,6, кухня — около 6. Вся квартира оформлена в светло-серых тонах. В кухне из техники есть микроволновка, духовка и газовая плита.
На полу во всей квартире лежит ламинат. Есть застекленный балкон с выходом из большой комнаты, которая может быть как гостиной, так и спальней. Здесь стоит кровать-трансформер, которая в собранном виде превращается в шкаф.
Комната поменьше немного выделяется по стилю. Здесь на стенах яркие обои, акценты на дерево, стоит пианино.
Санузел в квартире совмещенный. С душевой кабиной и стиральной машиной.
Стоимость квартиры — 64 500 долларов.
Козлова, 29А
Двухкомнатная квартира недалеко от центра, между станциями метро Площадь Победы и Тракторный завод. Второй этаж пятиэтажки в доме после капремонта.
Общая площадь квартиры — 44,7 квадратного метра, жилая — 33,1 «квадрата», кухня — чуть больше 6.
Верхние ящики в кухне с необычными фасадами: с автомобильным номером 7 региона. На полу лежит плитка.
В жилых комнатах на полу ламинат, установлены стеклопакеты. В большей комнате из техники есть телевизор.
Санузел совмещенный. Есть гардеробная и застекленный балкон.
Стоимость квартиры — 61 тысяча долларов.
Белинского, 8
Двухкомнатная квартира около парка Челюскинцев. Пятый этаж пятиэтажной панельной хрущевки.
Метраж стандартный для хрущевки: 46 «квадратов» общей площади, 30 метров жилые, кухня около 6 квадратных метров. В кухне газовая плита, микроволновка и телевизор.
В жилой комнате помещается двуспальная кровать, стеллаж и диван. На стене висит телевизор. Во второй жилой комнате — еще один диван и телевизор. На полу лежит ламинат. Есть застекленный балкон.
Санузел совмещенный, с ванной.
В объявлении уточняется, что в квартире полностью заменили электрику. Есть подвал.
Стоимость квартиры — 55 900 долларов.
Ольшевского, 71
Двушка в Масюковщине. Последний этаж в девятиэтажной панельке 70-х.
Общая площадь квартиры 53,2 квадратных метра, жилая — почти 30. Кухня — 7,3 «квадрата». В объявлении уточняется, что в квартире сделана и узаконена планировка. Жилые комнаты — гостиная и спальня.
В кухне есть выход на оборудованный застекленный балкон. Санузел раздельный. В ванной комнате установлена стиральная машина и ванна.
На полу в комнатах уложен ламинат, на стенах — импортные обои. Везде, кроме спальни, натяжной потолок. Заменены все трубы. Продавец оставляет встроенную мебель, остальное — по договоренности.
Стоимость квартиры — 58,5 тысячи долларов.