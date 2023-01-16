Как новый «Рамштайн» прибавит проблем режиму Лукашенко 1 16.01.2023, 13:29

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В белорусском обществе уже назрели перемены.

Хунта с новыми силами берется за ВНС в надежде отпетлять и сохраниться. Затея обречена на провал. С одной стороны, политический кризис далек от разрешения – репрессии только набирают оборот. С другой, в обществе уже назрели перемены, которые случатся вне зависимости от желания элит, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Вопрос только в том, удастся ли элитам или ее частям остаться на плаву. Конечно, тут большую роль будут играть успехи ВСУ в войне. Сейчас ситуация на фронте несколько стабилизировалась, и хунта вновь расправила плечи. Но тяжелое вооружение уже поставляется в Украину, и новый «Раммштайн» только ускорит этот процесс. А это значит, что может быть сильно хуже. И с ВНС, и без оного.

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