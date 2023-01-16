закрыть
16 января 2023, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как новый «Рамштайн» прибавит проблем режиму Лукашенко

1
  • 16.01.2023, 13:29
  • 10,092
Как новый «Рамштайн» прибавит проблем режиму Лукашенко

В белорусском обществе уже назрели перемены.

Хунта с новыми силами берется за ВНС в надежде отпетлять и сохраниться. Затея обречена на провал. С одной стороны, политический кризис далек от разрешения – репрессии только набирают оборот. С другой, в обществе уже назрели перемены, которые случатся вне зависимости от желания элит, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Вопрос только в том, удастся ли элитам или ее частям остаться на плаву. Конечно, тут большую роль будут играть успехи ВСУ в войне. Сейчас ситуация на фронте несколько стабилизировалась, и хунта вновь расправила плечи. Но тяжелое вооружение уже поставляется в Украину, и новый «Раммштайн» только ускорит этот процесс. А это значит, что может быть сильно хуже. И с ВНС, и без оного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин