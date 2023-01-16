В Польше отказались ремонтировать поезд для БелЖД 4 16.01.2023, 16:18

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Он получил повреждения в результате столкновения с прицепом с навозом.

Польский концерн отказался ремонтировать дизель-поезд для Белорусской железной дороги, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси». В прошлом году он получил серьезные повреждения в результате столкновения на переезде с прицепом с навозом.

Упомянутый дизель-поезд был изготовлен PESA Быдгощ десять лет назад. Именно к нему и обратилась Белорусская железная дорога. Однако польская сторона сослалась на агрессию России против Украины и то, что Беларусь — союзник РФ, а также на режим западных санкций.

Вероятно, упоминается авария, в которую попал дизель-поезд в марте 2022-го в Пуховичском районе.

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