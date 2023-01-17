В России взбунтовался целый поезд с сотнями военных 5 17.01.2023, 8:08

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Состав из четырех вагонов пришлось остановить.

В России около 200 солдат устроили бунт из-за холода в поезде, который вез их на войну в Украину.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник, инцидент произошел 13 января. Состав из четырех вагонов остановили на станции «Улусарка» в Липецкой области.

«Бойцы по пути в зону «СВО» едва не получили обморожения, так как наступили заморозки, а поезд никак не отапливался», - говорится в сообщении.

Из-за этого российские военнослужащие отказались продолжать движение и потребовали четыре тонны угля, а также воду для запуска котла в составе. На место пришлось вызвать полицейских, чтобы те усмирили солдат.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Украине взбунтовались «мобики» из Новосибирской области РФ.

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