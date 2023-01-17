ВСУ разгромили пехоту «Вагнера», пытавшуюся выйти на западную окраину Соледара

ВСУ разгромили пехоту «Вагнера», пытавшуюся выйти на западную окраину Соледара1
- 17.01.2023, 8:41
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Уничтожено большое подразделение врага в полном снаряжении.
В сети появились видео операции по уничтожению пехотинцев ЧВК «Вагнер», которые пытались выйти за западную окраину Соледара в Донецкой области.
Информация обнародована в Telegram-канале разведчика «Мадяра».
«Мадяр» показывает, как большая группа «вагнеровцев» в полном снаряжении направляются где-то в поля за Соледаром.
Пускать у поля врага нельзя, поэтому для начала по боевикам ударили из минометов – около дороги, по которой они шли.
Россияне встревожились и решили спрятаться в сарае, стоявшем рядом с дорогой. Мадьяр объясняет: часть ушла в погреб, часть – укрылась под кровлей.
Прошло некоторое время, пока наемники «упаковались» в сарай, отмечает боец ВСУ. При этом они еще понаблюдали за украинскими позициями в бинокль, был даже снайпер.
Отмечается, что укрывшись в сарае, оккупанты очень долго не показывались. Похоже, если бы их не выследили с помощью дрона, могли бы и не обнаружить.
Наконец украинская артиллерия наносит 4 удара:
первый попадает вплотную к сараю – вояки начинают «расползаться»;
второй попадает «в молоко»;
третий и четвертый попадает в часть сарая с остатками кровли – после этого разведчик уверен, что враг уже ВСУ не побеспокоит.
«Это вам за Днепр!», - комментирует «Мадяр».
По подсчету командира разведчиков, в сарай зашло около 20 «вагнеровцев», а смогли выбраться - чуть больше полудесятка.
В сети также опубликовали короткое общение между операторами аэроразведки во время спецоперации по уничтожению тайника армии РФ.
Один из бойцов наблюдает за событиями с помощью дрона. Оператор предполагает, что можно было бы ударить по тайнику «вагнеровцев» дроном-камикадзе. В этом случае эффект был бы тот же – боевики «полезли» бы из тайники и их бы гарантированно «накрыли».
Но в конце концов бойцы громко радуются – оккупанты уничтожены.
Волонтерское сообщество DeepState осуществило геолокацию сарая, в котором скрывались оккупанты - 48.6943, 38.0252.
Если обозначить эту точку на карте, становится понятно, что она расположена на западной окраине Соледара – на линии разграничения украинских и российских позиций. В 600 м – дорога, идущая из Северска через Благодатное на Бахмут.