Спецовку с российскими шевронами продают в Пинске 5 17.01.2023, 12:33

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Пинчанин хотел купить одежду для рыбалки, но то, что он увидел в продаже, вызвало возмущение.

Андрей – заядлый рыбак. Любит посидеть с удочкой и летом, и зимой. 10 лет назад отслужил в армии. До недавнего времени вопроса с верхней одеждой для рыбалки не было – носил свой армейский бушлат. В этом году решил обновить «гардероб», пишет сайт «Медиа-Полесье».

На днях зашёл в «Красную цену». Раньше он видел там спецовки цвета «хаки». Издалека приметил, что куртки висят в двух рядах. Поначалу обрадовался. А когда присмотрелся, возмутился. Практически все куртки с российскими шевронами: «Россия», «Охрана», «Двуглавый орёл». «Это уже перебор», — считает пинчанин.

— Объясните, зачем продавать такие товары в нашей стране? В России собирают деньги на обмундирование, пайки, аптечки для мобилизованных, а здесь они продают форму. Пусть бы сами одевались, а не белорусам продавали. Для контраста продавали бы уже и натовскую форму, если на то пошло.

Мы живём практически у границы с Украиной. Представьте, белорусы в таких куртках поедут по лесам-болотам на охоту или рыбалку.

Пинчанин сомневается, что адекватные белорусы будут покупать эту одежду.

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