Плацдарм «заглох»: армия РФ оказалась в тупике под Соледаром 17.01.2023, 12:37

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Группировка численностью до 25 тысяч россиян сократилась более чем на треть.

Российская армия оказалась в тупике после продолжительных штурмов Бахмута и Соледара, поскольку понесла тяжелейшие потери. В результате погибло и потеряло боеспособность более трети сконцентрированной здесь группировки ВС РФ.

Об этом пишет координатор группы «ИС», военный эксперт Александр Коваленко.

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что у россиян в районе Бахмута еще в январе было сосредоточено до 32 БТГр, половина из которых принимали непосредственное участие в боестолкновениях, остальные обеспечивали компенсацию потерь.

«Но Пригожин в попытке продемонстрировать свою полезность все переиграл. Как можно догадаться, переиграл через заднее место, что и не удивительно с учетом его подноготной. Он перетянул треть ресурса из-под Бахмута на Соледар и успешно его там перемолол. Затыкать дыры пришлось 7 ДШД и не только. Кирзачи стали спешно заливать пробелы в тылах чмонями», - подчеркнул эксперт.

В итоге решений Пригожина группировка численностью до 25 000 россиян в результате тяжелейших потерь сократилась с учетом погибших и раненых более чем на треть.

Помимо соледаровской «мясорубки», под Бахмутом продолжилась гибель оставленного ресурса, что так же повлияло на численность российская армии здесь.

«Плацдарм заглох. РОВ не делает резких движений и выжидает. Командованию нужно срочно стягивать компенсацию потерь, и этой компенсацией уже явно будут не зэки. Но на это нужно время и ресурсы. Все упирается именно в них. А пока РОВ в тупике, Пригожин раздает значки «За взятие под Соледаром», - подчеркнул Коваленко.

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