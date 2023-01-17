СМИ: Лукашенко подозревает свои спецслужбы в измене 17.01.2023, 12:49

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Диктатор опасается, что его могут ликвидировать.

Незаконный правитель Беларуси Лукашенко боится измены со стороны своих же спецслужб. Чтобы защититься, диктатор комплектует собственную охрану, используя сотрудников частной компании.

Об этом 17 января заявил Центр национального сопротивления. Там утверждают, что ситуация во властных кругах страны-соседки Украины накаляется.

Лукашенко опасается, что его могут ликвидировать и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.

Поэтому диктатор с помощью частной охранной компании сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании «ГардСервис», на которую уже возложены задачи по формированию ЧК для участия в войне против украинцев.

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