Стало известно, кто может стать новым министром обороны Германии 17.01.2023, 12:51

Издание Spiegel назвало фамилию.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус может возглавить Министерство обороны Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

Отметим, что Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии.

С 2017 года он является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 он был мэром Оснабрюка.

Как сообщал сайт Charter97.org, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже принял ее отставку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».