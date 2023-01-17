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Стало известно, кто может стать новым министром обороны Германии

  • 17.01.2023, 12:51
Стало известно, кто может стать новым министром обороны Германии

Издание Spiegel назвало фамилию.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус может возглавить Министерство обороны Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

Отметим, что Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии.

С 2017 года он является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 он был мэром Оснабрюка.

Как сообщал сайт Charter97.org, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже принял ее отставку.

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