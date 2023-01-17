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США ввели санкции против 25 лиц, связанных с режимом Лукашенко

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  • 17.01.2023, 17:03
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США ввели санкции против 25 лиц, связанных с режимом Лукашенко

В их число вошли так называемые парламентарии.

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси. Об этом 17 января заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы не будем стоять в стороне, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов», — говорится в его заявлении на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, санкции введены в отношении членов так называемого Национального собрания Беларуси за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.

Поименный список депутатов, на которых наложены санкции, не указывается. Всего Госдеп ввел ограничения в отношении 322 граждан Беларуси после президентских выборов 2020 года.

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