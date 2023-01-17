Освобожден от должности глава СК по Могилевской области

Освобожден от должности глава СК по Могилевской области1
- 17.01.2023, 17:28
Причина отставки неизвестна.
Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника управления Следственного комитета по Могилевской области Владимира Шалухина, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.
«Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Могилевской области», — говорится в сообщении.
Причина освобождения от должности не указана.
Владимир Шалухин был назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области в октябре 2019 года в рамках ротации в руководстве СК. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.
Отметим, что Лукашенко в последнее время часто меняет топовых военных и силовиков.