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Освобожден от должности глава СК по Могилевской области

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  • 17.01.2023, 17:28
Освобожден от должности глава СК по Могилевской области
Владимир Шалухин

Причина отставки неизвестна.

Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника управления Следственного комитета по Могилевской области Владимира Шалухина, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

«Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Могилевской области», — говорится в сообщении.

Причина освобождения от должности не указана.

Владимир Шалухин был назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области в октябре 2019 года в рамках ротации в руководстве СК. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.

Отметим, что Лукашенко в последнее время часто меняет топовых военных и силовиков.

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