«Я не готова мириться с тем, что меня напрочь лишают такой возможности» 16 17.01.2023, 17:53

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В Беларуси учителям запретили питаться в школьных столовых.

Педагог одной из школ Барановичей сообщила, что 16 января в учреждении образования, где она работает, «объявили, что отныне учителям запрещено питаться в школьных столовых». Местное издание Intex-press попыталось выяснить, так ли это и с чем связано.

Учительница, попросив не указывать свое имя и номер учебного заведения, рассказала журналистам, что в их школьной столовой «убрали меню», и теперь педагоги не могут купить себе обед. Такое постановление, по ее словам, поступило «от начальника управления по образованию Барановичского горисполкома и касается всех школ города».

– И возникает вопрос, на который мы не можем получить ответ: что делать? Например, я работаю с утра до вечера. У меня есть одна форточка. Раньше я спокойно ходила в столовую и обедала. Что же делать теперь? Брать еду из дома – не вариант, ее негде хранить. К тому же, у нас нет помещения, где можно было бы организовать себе место для приема пищи. Ходить питаться в какое-то ближайшее кафе – времязатратно, я просто-напросто не успею туда добраться, дождаться заказа, поесть и вернуться обратно в школу за 45 минут, – пожаловалась женщина. – Как можно работать без обеда? Это какое-то издевательство. Если такое решение принято в связи с тем, что в школьной столовой «детские» цены, то не вопрос, я готова оплачивать свое питание в два раза дороже, но не готова мириться с тем, что меня напрочь лишают такой возможности. Насколько это правомерно вообще?

Intex-press позвонил в нескольких школ города Барановичи, чтобы узнать, действительно ли в учреждениях образования появилось какое-то нововведение по питанию учителей.

В одной из школ рассказали, что «сегодня директор ездил на совещание, и теперь будет какая-то новая система питания учителей через буфет». Там также уточнили, что «еще пока неизвестно на все 100% как будет организовано питание, но учителям можно будет кушать».

О том, что «организация питания учителей сейчас осуществляется через буфет», сообщили и в другой школе нашего города. Что значит «через буфет» и как до этого питались педагогические работники, осталось непонятным.

Еще в одном учебном заведении заверили, что «вся эта история не только в школах нашего города, а вообще по всей республике», но от каких-либо дальнейших комментариев отказались, посоветовав обращаться с такими вопросами в управление по образованию Барановичского горисполкома.

«Вопрос находится на рассмотрении Совета министров»

Чтобы все-таки прояснить ситуацию, журналисты позвонили в Министерство образования Республики Беларусь. На вопрос, правда ли, что учителя больше не могут питаться в школьных столовых, в ведомстве сообщили, что сейчас «вопрос об организации питания работников находится на рассмотрении Совета министров» и следует «ждать официальный приказ на сайте Министерства образования».

– Постановлением №694 от 27 декабря 2022 года для учителей питание не предусмотрено, предусмотрена оплата питания лишь для обучающихся, – пояснили в ведомстве. – На данный момент точного решения по этому вопросу нет, как и ясности, в каком размере для них будет оплата питания. Но учителя пока могут же продолжать питаться и в буфетах.

Если учителя и другие сотрудники учреждения образования хотят брать еду на работу с собой, то, как отмечают в Министерстве образования, по постановлению №127 в школах «должны быть условия для организации питания своих работников, например, холодильник, какая-то комната приема пищи, микроволновка».

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