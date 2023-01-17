Топ-5 позитивных фильмов для вечернего просмотра 17.01.2023, 18:16

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В нескольких из них сыграла Джулия Робертс.

«Униан» предлагает посмотреть 5 фильмов о любви, отношениях между бывшими и сорванных свадьбах.

«Свадьба лучшего друга»

В главной роли Джулия Робертс - девушка, которая пытается сорвать свадьбу своего друга, так как считает, что именно она должна стать его женой. Она делает все для того, чтобы заключения брака не состоялось, а когда это случается, она понимает, что была не права. Поэтому решается исправить ситуацию.

«Певец на свадьбе»

Со дня на день главный герой должен жениться на своей возлюбленной. Однако все планы на счастливую жизнь рушатся, когда он узнает, что девушка разлюбила его и хочет отменить свадьбу. По истечению времени он все же находит в себе силы и вновь открывает сердце для любви. Он влюбляется в официантку. Загвоздка в том, что вскоре у этой девушки должна быть свадьба с бизнесменом. Чтобы хоть как-то помешать этому, главный герой устраивается певцом на их свадьбу и посвящает девушке песню о своих чувствах к ней.

«Сбежавшая невеста»

В этой романтической комедии также главную роль сыграла Джулия Робертс. История о том, что девушка постоянно сбегает со собственных свадеб. Как-то к ней в гости приезжает журналист, чтобы написать о ней статью. Он влюбляется в него, героиня вроде бы тоже отвечает ему взаимностью. Они планируют свадьбу. Вот только и в этот раз невеста сбежит.

«Война невест»

Две подруги с детства мечтают в одно и то же время выйти замуж, но с небольшим перерывом, чтобы каждая из них могла быть подружкой невесты. Когда они встречают своих избранников и планируют свадьбы, по ошибке происходит так, что их назначают в один день. В результате девушки устраивают драку прямо в свадебных платьях. Одна свадьба срывается, что и приводит к примирению подруг.

«Притворная любовь: сорванная свадьба и побег»

Накануне свадьбы главная героиня Диана узнает об измене своего любимого, с которым состояла в отношениях много лет. Тогда она решает отомстить ему. Девушка обдумывает план действий, который может привести только к двум вариантам развития - либо они станут врагами, либо помирятся.

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