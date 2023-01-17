Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине2
- 17.01.2023, 19:23
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Бои продолжаются сразу на нескольких направлениях.
Сегодня, 17 января, британская разведка обнародовала карту с последней информацией о состоянии боевых действий в Украине.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.
«Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается», - написали в министерстве.
По данным министерства, украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 17, 2023
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023.
Find out more about the UK government's response: https://t.co/WtiQjG6ZrO
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eCfwJxBSEv
На карте показаны актуальные данные о состоянии войны в Украине на 17 января. Сейчас бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Россияне пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион, однако ВСУ сдерживают продвижение врага. В частности, в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки.
Сейчас, по данным карты, британская разведка не фиксирует продвижение врага.
На других участках фронта без изменений. Российские войска продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии фронта на востоке Украины.