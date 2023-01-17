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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

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  • 17.01.2023, 19:23
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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Бои продолжаются сразу на нескольких направлениях.

Сегодня, 17 января, британская разведка обнародовала карту с последней информацией о состоянии боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

«Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается», - написали в министерстве.

По данным министерства, украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой и Луганской областях.

На карте показаны актуальные данные о состоянии войны в Украине на 17 января. Сейчас бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Россияне пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион, однако ВСУ сдерживают продвижение врага. В частности, в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки.

Сейчас, по данным карты, британская разведка не фиксирует продвижение врага.

На других участках фронта без изменений. Российские войска продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии фронта на востоке Украины.

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