К Земле мчится 100-метровый астероид 2 17.01.2023, 21:54

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иллюстрационное фото

Ученые обнаружили его совсем недавно.

17 декабря мимо Земли пролетит астероид 2023 AQ, диаметр которого в NASA оценивают в 94 метра. И обнаружили это небесное тело совсем недавно, 13 января, сообщает Hindustan Times.

По данным NASA, астероид пролетит на расстоянии 4,1 миллиона километров от Земли, то есть, он не представляет никакой угрозы для планеты, хоть и относится к классу потенциально опасных. К нему принадлежат все небесные тела, диаметр которых равняется или превышает 100 метров, и которые пролетают на расстоянии восемь и ближе миллионов километров от планеты.

«Космический камень» летит на скорости почти 90 тысяч километров в час, что делает его одним из самых быстрых астероидов, пролетевших мимо Земли за последнее время.

2023 AQ принадлежит к группе Аполлона, он совершает оборот вокруг Солнца за 1125 дней. В момент максимального сближения со звездой он находится на расстоянии 78 миллионов километров от нее, а при максимальном отдалении – на расстоянии 555 миллионов километров.

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