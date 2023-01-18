Лавров: Как дальше жить, не представляю

Лавров: Как дальше жить, не представляю41
- 18.01.2023, 14:39
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Глава МИД РФ внезапно заговорил об окончании войны против Украины.
В России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны.
Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании МИД РФ 18 января.
По его словам, «война когда-нибудь закончится», а Москва якобы сможет «отстоять правду».
«Война когда-нибудь закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», – сказал глава МИД РФ.
При этом Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.
«О переговорах с Зеленским не может быть и речи. Хотя бы потому, что он законодательно запретил проводить подобные переговоры с российским правительством», – сказал Лавров.
Также он перечислил требования, озвученные ранее украинской стороной, которые Россию не устраивают, а именно «раскаяние Россией за совершенные военные преступления, трибунал, осуждение РФ и тому подобное».