Лавров: Как дальше жить, не представляю 41 18.01.2023, 14:39

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ внезапно заговорил об окончании войны против Украины.

В России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны.

Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании МИД РФ 18 января.

По его словам, «война когда-нибудь закончится», а Москва якобы сможет «отстоять правду».

«Война когда-нибудь закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», – сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.

«О переговорах с Зеленским не может быть и речи. Хотя бы потому, что он законодательно запретил проводить подобные переговоры с российским правительством», – сказал Лавров.

Также он перечислил требования, озвученные ранее украинской стороной, которые Россию не устраивают, а именно «раскаяние Россией за совершенные военные преступления, трибунал, осуждение РФ и тому подобное».

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