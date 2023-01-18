«Квартплата за месяц поднялась сразу на $24»2
- 18.01.2023, 17:15
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Белорусы рассказали, как изменились их «жировки».
В Беларуси с 1 января начали действовать новые тарифы на электроэнергию и газ. Сайт Charter97.org решил спросить у читателей, как у них изменилась стоимость услуг ЖКХ за последний месяц.
«Квартплата за месяц поднялась сразу на 60 рублей ($24). Площадь квартиры — 63,3 квадратных метра», - рассказала читательница из Минска.
«На 40 рублей увеличилась оплата за ЖКХ, а пенсия осенью - на 25. Полнейшая обдираловка. Страна для выживания», - поделилась c Charter97.org пенсионерка.