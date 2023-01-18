закрыть
18 января 2023, среда, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Квартплата за месяц поднялась сразу на $24»

2
  • 18.01.2023, 17:15
  • 1,342
«Квартплата за месяц поднялась сразу на $24»

Белорусы рассказали, как изменились их «жировки».

В Беларуси с 1 января начали действовать новые тарифы на электроэнергию и газ. Сайт Charter97.org решил спросить у читателей, как у них изменилась стоимость услуг ЖКХ за последний месяц.

«Квартплата за месяц поднялась сразу на 60 рублей ($24). Площадь квартиры — 63,3 квадратных метра», - рассказала читательница из Минска.

«На 40 рублей увеличилась оплата за ЖКХ, а пенсия осенью - на 25. Полнейшая обдираловка. Страна для выживания», - поделилась c Charter97.org пенсионерка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип