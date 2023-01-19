Названы птицы, которых лучше всего выбрать для домашнего содержания 1 19.01.2023, 14:19

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Говорить способны не только попугаи.

«Сын очень просит какое-нибудь домашнее животное, но пока у нас нет возможности, а главное – времени, чтобы основательно заниматься питомцем. Особенно сложно будет найти возможность выходить с животным на прогулку. Поэтому я скорее склоняюсь к такому питомцу, которому не нужно «куда-то отлучаться». Например, я люблю птиц. Но не очень-то разбираюсь, какие виды подходят для совместного проживания с человеком. Помогите, пожалуйста, разобраться», - обратилась к aif.by гомельчанка.

Если у вас дома никогда не жили птицы, остановитесь на тех видах, которые человечество одомашнивает веками. Это канарейки и волнистые попугайчики. Они легко обучаются, игривы и необидчивы.

Чем крупнее птица, тем сложнее её воспитывать. Обычно неопытные владельцы жако, ара, какаду и других крупных попугаев наживают огромное количество проблем. От неправильного ухода и воспитания питомцы становятся агрессивными и неуправляемыми. Пернатые, подверженные неврозам, склонны ощипывать себя. Зрелище не из приятных.

Жить с птицей с испорченным характером и устрашающим внешним видом очень тяжело. Чтобы не оказаться в такой ситуации, «потренируйтесь» на птичке поменьше. Причем лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут разобраться в нюансах поведения пернатых.

Дом для птицы

Клетка - в первую очередь дом для птицы, а лишь во вторую - украшение интерьера. Например, красивые клетки шарообразной формы очень неудобны для птиц. Чем проще форма (в идеале - куб), тем лучше. Клетка должна быть изготовлена из экологичных, нетоксичных материалов. Размещать её необходимо таким образом, чтобы несколько жёрдочек находились на уровне глаз стоящего человека. Если клетка будет ниже этого уровня, птица вырастет пугливой и замкнутой, если выше - начнёт «качать права» и ругаться. Гормональный цикл птиц находится в прямой зависимости от солнечного света, поэтому важно, чтобы питомцу хватало естественного освещения. В то же время в клетке всегда должен быть затенённый уголок, где птица сможет переждать жару.

Крупные птицы в неволе живут дольше, чем люди. Например, во многих источниках можно найти информацию, что любимый попугай Черчилля перешагнул 100-летний рубеж, и случилось это уже в ХХI веке. А продолжительность жизни миниатюрных птичек в самых благоприятных условиях – всего 15-20 лет.

Даже «простые» представители семейства попугаевых требуют постоянного внимания и общения – в условиях отсутствия стаи пернатым необходим постоянный собеседник и друг. Хозяин в этом случае заменяет сородичей.

«Говорить способны абсолютно все попугаи, от породы это не зависит. И не только попугаи - наши скворцы и вороны обучаются искусству болтовни не хуже жако! - рассказывает орнитолог Николай Жуков. - Птицы повторяют фразы и интонации хозяина. Уровень их разговорных успехов зависит лишь от количества времени, которое с ними проводит владелец».

Тем не менее градация по разговорным способностям всё же существует. Лидируют в этом списке жако – в их лексиконе может содержаться до двух тысяч слов и фраз. В болтовне с ними могут потягаться синелобые и желтолобые амазоны. У них, правда, чуть поменьше словарный запас, зато характер попроще. Амазоны более ласковые, легче адаптируются к новым условиям и не такие обидчивые. По статистике, 60 из 100 особей жако или амазонов рано или поздно начинают подражать человеческой речи.

Легко обучаются и волнистые попугаи, но их речь чаще всего понимает только хозяин – эти птички выражаются не слишком членораздельно.

А вот самые крупные и красивые попугаи ара и какаду говорят редко (примерно 10 из 100 особей).

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