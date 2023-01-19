Большая артиллерийская война Юрий Кирпичев

19.01.2023, 18:18

Тактика огневого вала осталась в прошлом.

«Не мне вам говорить, кто выиграл войну. Конечно, артиллерия!» ― говорил генерал Паттон, а уж он-то знал, что говорил. Сейчас его слова еще более верны: артиллерия наносит противнику 85% потерь! Тогда как в довоенных нормативных документах считалось, что эта доля составит 60–70%.

Дело главным образом в меньшем, чем ожидалось, вкладе авиации. ВС РФ так и не сумели, несмотря на неоднократные хвастливые реляции, уничтожить украинские ВВС и ПВО, поэтому российская авиация, понеся тяжелые потери, не способна внести заметный вклад в боевые действия, ну а украинские ВВС просто малочисленны. Танковые же войска России, столкнувшись с массированным применением джавелинов и прочих эффективных противотанковых средств, а также будучи безобразно управляемы и применяемы, понесли просто чудовищные потери (более трех тысяч машин, по данным Генштаба ВСУ), и жалкие их остатки сейчас используются с закрытых позиций, то есть как артиллерия.

Причем это дважды вынужденный шаг, и второй причиной стало то, что означает поистине стратегический перелом в войне, а именно: если для танковых пушек снаряды еще имеются, то российская артиллерия испытывает все более обостряющийся снарядный голод. Если в июле она за сутки делала до 60 тысяч выстрелов (в 15–20 раз больше украинской артиллерии), огневым валом снося все перед собой, что и обеспечивало продвижение российских войск, то уже в сентябре прозвенели тревожные звоночки и вскоре пришлось вывозить десятки тысяч тонн снарядов из Беларуси. Для поддержания военных штанов их хватило всего на пару месяцев, но с начала декабря зачастили сообщения об острой нехватке снарядов у ВС РФ. Ну а сейчас сей дефицит очевиден, и военная промышленность не в состоянии его компенсировать.

К снарядному голоду привело использование РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS для уничтожения складов боеприпасов, что не только значительно сократило имеющиеся запасы, но и сильно усложнило логистику поставок. Теперь снаряды надо подвозить с тыловых складов, расположенных на больших расстояниях от линии фронта. Тогда как США в декабре сделали Украине неоценимый подарок — нашли 100 тысяч танковых снарядов и еще десятки тысяч артиллерийских советских калибров. В январе Запад снова пошарил по мировым сусекам и обеспечил продолжение поставок этих калибров. Вдобавок в декабре Украина начала собственный выпуск 122-мм и 152-мм снарядов. Все это позволило усилить контрбатарейную борьбу.

Поэтому тактика огневого вала осталась в прошлом и на смену ей пришла тактика людских волн — по старой русской традиции позиции противника заваливают телами солдат. По этой причине Россия и потерпит поражение. Ибо превосходство в артиллерии перешло к Украине и сейчас она делает до шести тысяч выстрелов в день. Это не больше, чем у противника, но точнее и эффективнее.

Сказываются на порядок лучшая связь и намного более современные системы обнаружения целей (спутниковые данные, отличная радиоразведка, массовое и умелое использование дронов) и управления огнем. На планшетах (понятно, что электронных) командиров расчетов показаны в реальном времени все цели, указаны все параметры стрельбы и разработанная украинцами программа подсказывает, какими орудиями их лучше поразить, что позволяет рассредоточить огневые позиции на приличной площади, резко снижая эффективность ответного контрбатарейного огня.

Повторю: обеспечение снарядами советских калибров чрезвычайно важно, поскольку, несмотря на поставку западом нескольких сотен отличных 155-мм прицепных гаубиц и сотни с лишним мощных САУ, основную тяжесть боев по-прежнему несут советские системы, благо, ВСУ в ходе весенних и осенних контрнаступлений сумели захватить много трофейных орудий (как бы не пару сотен — в Вики есть соответствующая информация). Да, под Лиманом и особенно на станции Купянск-Узловой затрофеили богатые склады и эшелоны с боеприпасами, но эта война чрезвычайно прожорлива в артиллерийском плане и все уже съела.

К тому же западные артсистемы оказались сложными и нежными, даже знаменитые американские гаубицы «три топора» — надежные, по западным меркам, рабочие лошадки войны, не говоря уже о французских САУ «Цезарь». Они не выдерживают требуемой в этой войне чрезвычайно высокой интенсивности огня, и уже до трети их пришлось отправить на ремонт, для чего в Польше и Словакии открыты специальные рембазы-мастерские. Впрочем, это уже технические детали, успешно решаемые. Замечу кстати, что Запад должен быть немало благодарен Украине за бесценную возможность испытать свою боевую технику в реальной большой войне и за ее рекламу, не неся при этом потерь в личном составе.

В целом можно сказать, что Украина побеждает в главной составляющей нынешней войны и ее превосходство будет лишь нарастать. Главком Залужный недаром считает первоочередной поставку Западом 500 гаубиц. И они будут поставлены, в этом уже нет сомнений. Россия может задержать свое поражение только одним способом: бросая в огонь войны новые десятки и сотни тысяч тех, кого не зря называют пушечным мясом. Это очень точное название.

Помощь Запада

Без нее Украина не выстояла бы. Да, благодаря высокому боевому духу и доблести вооруженных сил, равно как и лучшей подготовке войск, она сумела мастерски использовать вопиющие просчеты российского командования и политического руководства, а также чудовищный непрофессионализм и общую неготовность ВС РФ к войне, с блеском выиграв первый ее этап. От оккупантов были освобождены территории Киевской, Черниговской, Сумской и большей части Харьковской областей. Но с конца апреля и по середину августа ВСУ с трудом сдерживали натиск интервентов — те значительно превосходили их в интенсивности артиллерийского огня и медленно выдавливали с позиций, стирая при этом с лица земли целые большие города: Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск. К примеру, дом моей мариупольской кузины единственный в квартале уцелел, хотя и побит осколками, вокруг одни руины. Он стоит напротив «Азовстали». Сама кузина с семьей дочери в марте чудом пробилась в Германию — через Крым, Россию, Латвию, Литву и Польшу. В домашних тапочках — на сборы дали 40 минут. Между прочим, это города с преимущественно русскоговорящим населением...

Ситуация начала меняться с появлением на фронте западных артсистем, и каждое новое военное преступление россиян приводит к увеличению этой помощи. На днях агентство Bloomberg составило список оружия, которое Украина получила от союзников с начала полномасштабной войны или собирается получить вскоре. Bloomberg ссылается на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Агентство уточняет, что эти данные — приблизительны. Они могут включать обещанное, но не поставленное оружие. Выделим артиллерию, хотя и танки надо бы учесть, тем паче, что в идущей сейчас позиционной войне они играют роль САУ.

Всего Польша, Чехия, Словения и другие страны поставили 410 танков советских времен. Вроде бы много. Но война есть война, это дело обоюдоострое, ВСУ также несут потери в танках, и эксперты оценивают их в 20–30 машин в месяц. Боевые же действия идут уже много месяцев, так что выводы делайте сами. Да, Великобритания пообещала отправить Украине танки Challenger 2, Польша хочет предоставить роту танков Leopard 2 — но только если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства. Но в США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они отправить боевые танки. Да, Франция объявила, что передаст неопределенное количество колесных танков AMX-10RC; да, США и Германия обещают предоставить 50 и 40 отличных боевых машин Bradley и Marder, но в общем ясно, что поставки более-менее серьезного количества серьезных машин — дело не скорое. К тому же «Леопардов», которые для Украины по многим причинам предпочтительнее американских «Абрамсов», в самой Германии крайне мало (см. обзор В.Лебедева). Разве что Россия устроит очередное жуткое зверство и подтолкнет Запад к самым решительным шагам.

Так что, резюмируя, можно заключить, что исход войны решит артиллерия. Союзники поставили 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм гаубиц M777 (те самые «три топора») и 72 105-мм гаубицы из США; всего поставят свыше 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 — по заказу (с лета на фронте более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 — из Польши, Германии, США и других стран). Свежая информация: Пентагон уговорил Израиль передать Украине 300 тысяч 155-мм снарядов. Около половины из них уже отправлены по назначению.

И еще более свежая и внушающая большой оптимизм в контексте нашего обзора новость: США в следующем пакете военной помощи, самом большом, как пишет CNN, обещают поставить Украине миллион 152-мм снарядов с израильских складов. Это позволит значительно повысить интенсивность огня как раз во время назревающего решительного столкновения. Вполне возможны и другие приятные новости с пятничного совещания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне.

Далее: РСЗО — 95 единиц, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Да, все решит артиллерия — и решит в пользу Украины. Понятно, что война будет, по-видимому, долгой и, несомненно, трудной — русские не сдаются, но исход ее предрешен. Для Украины это вопрос выживания нации, ну а Запад наконец-то проснулся, ужаснулся своему благодушию и неосмотрительности, перестал жевать сопли Меркель (это выражение сейчас все более популярно в Германии) и в этот раз намерен довести до конца давно назревшее и перезревшее дело — главное дело цивилизации. Carthago delenda est!

Юрий Кирпичев, «Зеркало недели. Украина»

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