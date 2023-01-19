До +8°С будет в Беларуси в пятницу
- 19.01.2023, 20:10
Пройдет снег.
Снег и до плюс 8 градусов будет в Беларуси 20 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачная погода. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами по северо-западу сильный снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 градуса по северо-западу до плюс 8 градусов по юго-востоку.