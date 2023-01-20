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К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

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  • 20.01.2023, 11:52
  • 1,392
К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

«Панцирь С1» возле Ново-Огарево засняли на видео.

В районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал Sirena.

При этом публикуется видео с комплексом ПВО, снятое в январе 2023 года рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы.

«Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки. Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это «Панцирь С1», - подчеркивается в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в центре Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

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