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В Москве устанавливают ЗПРК «Панцирь-С1» на крыше админзданий

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  • 19.01.2023, 20:48
  • 11,050
В Москве устанавливают ЗПРК «Панцирь-С1» на крыше админзданий

«Панцирь-С1» установили в том числе на здании Минобороны РФ.

В Москве устанавливают ЗПРК «Панцирь-С1» на крыше админзданий, в том числе Минобороны РФ.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Отметим, что ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.

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