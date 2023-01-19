В Москве устанавливают ЗПРК «Панцирь-С1» на крыше админзданий26
- 19.01.2023, 20:48
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«Панцирь-С1» установили в том числе на здании Минобороны РФ.
В Москве устанавливают ЗПРК «Панцирь-С1» на крыше админзданий, в том числе Минобороны РФ.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Отметим, что ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.