«Решающий момент для Украины и всего мира»: в Германии стартовал Рамштайн-8 1 20.01.2023, 13:32

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Фото: Getty Images

Встречу союзников открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время восьмой встречи союзников Украины в формате Рамштайн заявил, что США будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Об этом сообщает Sky News.

По словам Остина, российский диктатор Владимир Путин в начале вторжения России думал, что Украина развалится, а мир отвернется от нее. Но он не рассчитывал на «мужество украинского народа».

«Он не рассчитывал на мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас. Но мы должны сохранить наш импульс и нашу решимость, и мы должны копать еще глубже. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Мы обязательно будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется», — отметил глава Пентагона.

Остин также добавил, что сейчас «не время медлить».

«Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России», — резюмировал он.

20 января на авиабазе США в Германии проходит восьмая международная встреча в формате Рамштайн. Она собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира для обсуждения военной помощи Украине.

На встрече присутствуют также министр обороны Украины Алексей Резников и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне США объявили о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

Пакет стал одним из крупнейших времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины.

В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

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