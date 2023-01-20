закрыть
20 января 2023, пятница, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Решающий момент для Украины и всего мира»: в Германии стартовал Рамштайн-8

1
  • 20.01.2023, 13:32
  • 1,332
«Решающий момент для Украины и всего мира»: в Германии стартовал Рамштайн-8
Фото: Getty Images

Встречу союзников открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время восьмой встречи союзников Украины в формате Рамштайн заявил, что США будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Об этом сообщает Sky News.

По словам Остина, российский диктатор Владимир Путин в начале вторжения России думал, что Украина развалится, а мир отвернется от нее. Но он не рассчитывал на «мужество украинского народа».

«Он не рассчитывал на мастерство украинских военных. И он не рассчитывал на вас. Но мы должны сохранить наш импульс и нашу решимость, и мы должны копать еще глубже. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Мы обязательно будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется», — отметил глава Пентагона.

Остин также добавил, что сейчас «не время медлить».

«Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от имперской агрессии России», — резюмировал он.

20 января на авиабазе США в Германии проходит восьмая международная встреча в формате Рамштайн. Она собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира для обсуждения военной помощи Украине.

На встрече присутствуют также министр обороны Украины Алексей Резников и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне США объявили о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

Пакет стал одним из крупнейших времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины.

В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников