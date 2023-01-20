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Под Мелитополем ВСУ ликвидировали оккупантов, которые парились в бане

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  • 20.01.2023, 13:56
Под Мелитополем ВСУ ликвидировали оккупантов, которые парились в бане

Прогремело от трех до пяти мощных взрывов.

Временно оккупированную часть Запорожской области посетила «бавовна». Под Мелитополем в баню, где парились российские оккупанты, прилетел «привет» от украинских защитников.

В результате погибли и ранены военные путинской армии. Об этом сообщает издание «РИА Мелитополь».

В частности, взрывы прогремели во временно захваченной Михайловке, расположенной в 50 км от Мелитополя.

Как рассказывают очевидцы, было слышно от трех до пяти взрывов.

Ориентировочно, прилеты были по зданию сауны, где любили попариться офицеры российской армии. Очевидно, что вчерашний отдых стал для многих последним.

«Количество «трехсотых» и «двухсотых» уточняем», – пишет издание.

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