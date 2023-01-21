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Экономисты: Инфляция выводит сбережения белорусов в минус

  • 21.01.2023, 11:27
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Экономисты: Инфляция выводит сбережения белорусов в минус

Эксперты посоветовали забирать деньги с депозитов.

Эксперты «Кошт урада» проанализировали, есть ли смысл сейчас белорусам хранить деньги на депозитах. По их словам, обеспечить себе пассивный доход, используя различные финансовые инструменты, в Беларуси непросто. Рынок акций недостаточно развит. Облигации, только начав укореняться в местной финансовой системе, после 2020 года становятся все более рискованным активом. Один из немногих вариантов по пассивному доходу — классический банковский депозит, отмечают аналитики. Напомним, за 2022 год вклады белорусов в валюте сократились, а в рублях — заметно выросли.

«Но и здесь (со вкладами. — Прим. ред.) не все так гладко. Многочисленные валютные кризисы, раз за разом приводившие к существенному обесцениванию белорусского рубля, заставляют соотечественников настороженно относится к такой форме сбережений. Валютный депозит привычнее населению, а вот для государства долларизация, напротив, снижает устойчивость финансовой системы. Поэтому власти всегда пропагандировали патриотические вклады в «белках», — поясняют аналитики.

Они также отмечают, что в прошлом году средние процентные ставки по новым банковским рублевым вкладам были крайне изменчивы.

«Сравнительно плавная картина снижения ставок 2021 года осталась в прошлом. Сперва в ответ на валютную панику и отток депозитов банки резко повысили ставки по вкладам. Причем для юрлиц повышение было существеннее, чем для физлиц. Затем в период с мая по октябрь начался период снижения предлагаемой доходности, — отмечают в «Кошт урада». — В результате к концу 2022 года ставки по депозитам в белорусских рублях как для юридических, так и для физических лиц оказались существенно ниже конца 2021 года».

Так, по депозитам физлиц банки предлагали в декабре 2022 года в среднем ставки на уровне 9,8% годовых (годом ранее — 14,8%), а по депозитам юрлиц — в среднем 1,62% годовых (годом ранее — 5,1).

«Выходит, что зарабатывать на наших деньгах в банках стало менее привлекательно. К тому же высокая инфляция все еще грозит съесть значительную часть доходности, а то и вовсе уйти в минус», — резюмируют аналитики.

Напомним, в 2022 году инфляция в Беларуси составила 12,8% (данные декабрь к декабрю). Это в два раза хуже результат, чем прогнозировали чиновники.

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