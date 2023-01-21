Диетологи составили список низкокалорийных ужинов, которые по карману каждому 21.01.2023, 20:43

Желание сэкономить совсем не влияет на вкус пищи.

Когда на дворе кризис, а экономика переживает не лучшие времена, каждый человек старается затянуть пояса и сократить расходы там, где это возможно. В общем-то, сэкономить можно и на еде.

Конечно, речь идет не о том, чтобы покупать не особо качественные продукты. На этом как раз экономить ни в коем случае нельзя. Свежесть и качество превыше всего. А вот приготовить изысканные и очень вкусные блюда из относительно доступных и распространенных продуктов можно с легкостью.

Сайт food.inmyroom.ru поделился вкусной подборкой из 15 ужинов для вас и вашей семьи, которые не навредят не только фигуре, но и вашему кошельку.

1. Рис, отваренный в зеленом чае

Попробуйте отварить рис в зеленом чае. Результат вас приятно удивит: крупа порадует вас нежным и весьма оригинальным вкусом. Кроме того, блюдо станет еще полезнее. Добавляйте чай к воде в соотношении 1 к 1 либо окуните 3 чайных пакетика в уже кипящую воду.

2. Куриный суп с ячменной крупой

Горячее обязательно должно быть в рационе. Обратите особое внимание на супы. Они улучшают работу пищеварительной системы и помогают предотвратить некоторые заболевания желудка и кишечника. Приготовьте на ужин куриный суп с ячменной крупой. Он очень питательный, вкусный и сытный.

3. Индейка с лимоном

Потушите индейку в овощном бульоне с лимоном. Мясо птицы получится очень нежным и сочным. Каждый кусочек такой индейки будет буквально таять во рту. Не опасайтесь за фигуру, так как этот продукт считается диетическим и никак не может стать причиной лишних килограммов.

4. Овощные фрикадельки

Овощные фрикадельки готовятся очень просто и быстро. Вовсе не обязательно быть великим кулинаром, чтобы подать их к столу. Хозяйка с любым уровнем подготовки с легкостью справится с этим блюдо. Спешите порадовать и вкусно накормить домашних!

5. Простая паста с томатным соусом

Изысканная паста не требует больших финансовых вложений. Существует великое множество рецептов этого блюда. Самые простые из них порой бывают самыми вкусными. Обычный томатный соус способен заметно преобразить это блюдо и придать ему необычный вкус.

6. Пряные картофельные ломтики

Картофель считается одним из самых популярных продуктов на российском столе. И это совсем не удивительно. Картошка не только очень сытный, но и весьма полезный корнеплод.

7. Суп из лука-порея с морковью

Морковь и лук-порей обладают очень интересным насыщенным вкусом. Из этих двух ингредиентов можно приготовить очень вкусный и ароматный суп, который одним лишь своим запахом соберет всех домашних за обеденным столом. Стоит попробовать!

8. Хрустящие рыбные палочки

Рыбные палочки так приятно хрустят во рту, что остановится практически невозможно. Приготовить их можно из минимума ингредиентов. Для этого блюда лучше всего выбирать филе трески или камбалы.

9. Картофельные оладьи

Из картофеля можно приготовить большое количество вкусных и сытных блюд. Например, картофельные оладьи. Это блюдо популярно в разных странах мира. Оладьи из картофеля еще называют дерунами или драниками. Однако с таким чудесным вкусом название не так уж и важно.

10. Куриные бедрышки в яблочном маринаде

Если вы считаете, что вы приготовили курицу по всем возможным рецептам, то спешим вас удивить. Предлагаем оригинальный рецепт куриных бедрышек в яблочном маринаде. Это просто и, что самое главное, очень вкусно!

11. Капустные котлеты с овсяными хлопьями

Вкусные котлетки можно приготовить не только из мясного фарша. Обязательно попробуйте капустные котлеты с овсяными хлопьями. Вас ожидают незамысловатый рецепт и отменный вкус! Это блюдо приготовлено из полезных ингредиентов, поэтому не переживайте за свою фигуру.

12. Салат из свеклы с фасолью и яблоком

Если вы плотно позавтракали и пообедали, то ужин должен быть легким. При отсутствии ярко выраженного чувства голода остановите свой выбор на вкусном легком салате. Мы знаем один такой. Это салат из свеклы с фасолью и яблоком. Сочно и полезно!

13. Картофельное пюре с травами

Картофельное пюре — это популярное среди наших соотечественников блюдо. Оно очень простое, однако нужно знать определенные хитрости и тонкости его приготовления, чтобы получить действительно впечатляющий результат.

14. Ленивые вареники

На ужин можно подать и ленивые вареники. Это популярное блюдо многим знакомо с детства. Если вы не в числе этих счастливчиков, то срочно исправляйте недоразумение. Подавать ленивые вареники к столу следует с фруктами или сметаной.

15. Сырный суп со сладким перцем

Заядлым фанатам супов посвящается рецепт сырного супа со сладким перцем. Удачное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус, классный аромат — это все о нем. Убедитесь в этом лично и приготовьте сырный суп на ужин.

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