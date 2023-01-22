Ученые: Мужские и женские сердца по-разному реагируют на важный гормон 22.01.2023, 11:57

Исследование провели в Калифорнийском университете.

Американские ученые обнаружили, что сердца самцов и самок мышей по-разному реагируют на гормон стресса норадреналин. Это исследование может быть полезно при разработке методов лечения человеческих заболеваний и прогнозирования реакции на лекарства у мужчин и женщин.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная причина смерти людей во всем мире, и каждый год от них умирают почти 18 миллионов человек. Хотя от таких болезней страдают люди обоих полов, исследования ССЗ в основном проводятся на мужчинах, что может приводить к осложнениям при использовании тех же методов лечения у женщин.

В новой работе, проведенной учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе (США), исследователи сосредоточились на факторах, которые могут привести к аритмии. Аритмия — это тип сердечного расстройства, при котором электрические импульсы, контролирующие сердцебиение, не функционируют должным образом, что приводит к нарушениям частоты и ритмичности сердечных сокращений.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Команда разработала новый метод флуоресцентной визуализации, позволившей обнаружить реакцию мышиного сердца на гормоны и нейромедиаторы в режиме реального времени. Для этого использовалась генетически модифицированная линия мышей CAMPER, у которой ткань сердечной мышцы излучала свет только во время очень специфической химической реакции в сердце — связывания цАМФ, который передает химический сигнал от гормонов и нейромедиаторов клеткам сердца.

Изучение воздействия норадреналина (в нашем организме он одновременно выполняет функции нейромедиатора и гормона, связанного со стрессовой реакцией) на сердца самцов и самок мышей показало, что первичная реакция у обоих полов на норадреналин одинакова, но у женщин определенные части сердечной мышцы быстрее возвращаются к нормальной работе, чем у мужчин, что приводит к различиям в электрической активности сердца.

Исследователи еще не могут точно сказать, что означают различия в электрической активности между сердцами самцов и самок. Предположительно, быстрое восстановление нормальной работы сердца у самок говорит о меньшей предрасположенности женского пола к развитию сердечной аритмии. Для окончательного ответа на этот вопрос потребуются дополнительные исследования.

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