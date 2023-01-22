Медики назвали лучший продукт для здоровья мозга и сохранения памяти 22.01.2023, 13:19

1,402

Он значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Орехи считаются одним из самых полезных продуктов в мире и широко известны своими многочисленными преимуществами для здоровья. Новое исследование показывает, что регулярное употребление орехов, а также некоторые другие диетические вмешательства могут противодействовать болезни Альцгеймера.

В рамках текущего исследования группа китайских исследователей изучала, может ли диета оказывать положительное влияние на когнитивные функции у пожилых людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале «Nutrition».

Различные более ранние исследования уже показали, что риск болезни Альцгеймера можно свести к минимуму с помощью правильного питания.

Например, исследователи Медицинского центра Университета Раш (США) пришли к выводу, что диета MIND может внести многообещающий вклад в качестве диеты против болезни Альцгеймера. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в «Журнале болезни Альцгеймера».

В текущем обзоре китайская исследовательская группа обобщила предыдущие выводы о влиянии питания, отдельных пищевых продуктов, пищевых добавок и микробиоэкологии на снижение когнитивных функций и сосредоточилась на ранней (доклинической стадии болезни Альцгеймера) фазе вмешательства.

Исследователи пришли к выводу, что у пожилых людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера модифицированная средиземноморская кетогенная диета, витамин B, пробиотик Bifidobacterium breve A1 и особенно орехи полезны для защиты когнитивных функций.

Многие другие положительные эффекты для здоровья уже были научно доказаны для средиземноморской диеты, а также для регулярного употребления орехов. Например, орехи богаты витамином Е, который является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Это также может играть роль в развитии болезни Альцгеймера, поскольку окислительный стресс связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Орехи также содержат незаменимые жирные кислоты омега-3 , которые улучшают когнитивные функции и, таким образом, снижают риск болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний.

Основываясь на своем текущем обзоре, китайская исследовательская группа пришла к выводу, что «употребление пищи вместо лекарств может стать новым вариантом лечения для пожилых людей с риском развития болезни Альцгеймера». Надлежащее питание на доклинической стадии является многообещающим подходом к профилактике болезни Альцгеймера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».