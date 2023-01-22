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«Телами вагнеровцев оккупанты укрепляют блиндажи»

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  • 22.01.2023, 15:26
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«Телами вагнеровцев оккупанты укрепляют блиндажи»

Офицер Нацгвардии Украины рассказал о «мясорубке» под Бахмутом.

Бойцы Сил обороны разбили наемников частной военной компании Вагнера на многих участках направления Бахмут-Соледар, рассказал офицер батальона Свобода Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

«Мы понимаем, что частная военная компания «повара Путина» фактически разбита, потому что понесла такие потери, которые не может восстановить. У них сейчас дефицит штатных мест 73-80%, и они уже не могут набирать... Можно говорить, что на многих участках компанию наемников поменяли на регулярные части, которые состоят из новомобилизованных», — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Собеседник сообщил, что противник не жалел отправлять «вагнеровцев» на убой снова и снова, не забирал раненых и убитых.

«Даже наблюдали ситуацию, что они своими «двухсотыми» укрепляют блиндажи, брустверы, чтобы защититься от пуль и снарядов и тому подобное», — пояснил Наразаренко.

Он отметил, что тактика оккупантов на направлении Бахмут-Соледар немного изменилась и так называемых «вагнеровцев» применяют меньше, потому что украинская армия уничтожила довольно значительную часть.

Враг начал еще больше применять бронетехнику, артиллерию, как это было в Северодонецке, Рубежном. Город Бахмут постоянно «утюжат» артиллерией, постоянно пытаются взять под огневой контроль дороги, но это у них не получается.

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