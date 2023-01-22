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Задержан спортивный директор чемпиона Беларуси по футболу

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  • 22.01.2023, 19:43
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Задержан спортивный директор чемпиона Беларуси по футболу

Его якобы подозревают в мошенничестве.

55-летний менеджер, заместитель директора по спортивной работе солигорского футбольного клуба «Шахтер» Владимир Нидергаус задержан в Минске, пишет канал о казахстанском футболе «Kozhakhmet_inside_official». По информации ресурса, основанием стало подозрение в мошенничестве.

В списке руководителей клуба на сайте «Шахтера» его имени нет. По информации «Трибуны», еще утром 22 января фамилия функционера значилась в списке. Нидергаус возглавлял спортивную школу с августа 2021-го.

В этом месяце появилась информация, что Нидергаус покинет клуб, а его новым местом работы станет аналогичная должность в костанайском «Тоболе».

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