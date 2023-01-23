Потолок цен на российскую нефть пересмотрят 23.01.2023, 13:29

Будут введены новые ограничения.

Замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил о пересмотре в марте 2023 года «потолка» цен на сырую российскую нефть, пишет «Интерфакс-Украина». Такое заявление Адейомо сделал во время онлайн-встречи с коллегами из стран коалиции, ответственной за установление потолка цен на российскую нефть.

«Замминистры договорились провести пересмотр уровня ценового потолка на сырую нефть в марте. Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США по итогам онлайн-встречи.

Указано, что участники переговоров подтвердили свое согласие с подходом к переработанным нефтепродуктам, в рамках которого планируется ввести два отдельных ограничения к потолку цен на сырую нефть из РФ.

В Минфине уточнили, что одно ограничение хотят ввести на нефтепродукты, которые продают с надбавкой к сырой нефти. В частности это дизельное топливо и бензин. Второе ограничение предназначено для продуктов, стоящих дешевле сырой нефти, таким как мазут.

Как писал сайт Charter97.org, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов, если нефть согласно новых правил — не дороже, чем по $60 за баррель.

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