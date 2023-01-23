Под Логойском жители 32 деревень могут остаться без аптеки 4 23.01.2023, 16:24

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Упразднение аптек в сельской местности - общая тенденция.

В Янушковичской участковой больнице обслуживаются жители 32 деревень, там же расположен аптечный киоск, в который едут за лекарствами жители со всей округи. Ближайший райцентра оттуда более чем в 20 километрах, поэтому киоск стал спасением для многих пенсионеров. Однако сейчас он оказался под угрозой закрытия из-за низкой экономической эффективности, пишет телеграм-канал «Логойск (не)официально».

Десятки жителей окрестных деревень подписали письмо, в котором говорится, что «аптека очень важна для местного населения, а открытие на базе ФАПов аптечных пунктов — это прямое издевательство-отписка. Численность населения Янушковичского сельсовета составляет 1238 человек, из них 70% — пенсионеры».

Комментарий по этому поводу дала заведующая центральной районной аптеки №24 Логойского района Наталья Радыгина:

- Упразднение убыточных аптек в сельской местности — это общая тенденция. Ведь мы исходим прежде всего из экономических соображений. Затраты на объект немалые, складывающиеся из аренды, коммунальных услуг, обслуживания оборудования и заработной платы специалисту, которые не покрывает выручка. Вот и приходится идти на столь непопулярные меры, которые вызывают недовольство граждан.

Нынешние власти Беларуси любят рассуждать о том, почему все люди стремятся переехать из сельской местности в город. Может потому что шансов там выжить становится все меньше? А что вы думаете по этому поводу?

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