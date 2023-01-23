СМИ: От наемников ЧВК «Вагнера» в Украине осталась пятая часть 1 23.01.2023, 18:04

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Остальные либо погибли, либо дезертировали.

В ЧВК «Вагнера» из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.

Об этом сообщает российское издание «Meduza» со ссылкой на Telegram-канал «Русь сидящая».

«По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42-43 тысячи узников. Сейчас их, вероятнее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - сказала глава благотворительного фонда «Русь сидячая» Ольга Романова.

По ее данным, из ЧВК заключенные «со страшной силой» начали дезертировать еще осенью. Многие из них бежали в Россию, взяв с собой оружие.

Романова также предположила, что основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, «обещавший Путину выиграть войну», не ведет статистику о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

Ранее сайт Charter97.org писал, что тактика оккупантов на направлении Бахмут-Соледар немного изменилась и так называемых «вагнеровцев» применяют меньше, потому что украинская армия уничтожила довольно значительную часть.

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