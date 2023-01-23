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Белорусский врач перечислила продукты, в которых содержится больше всего витаминов

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  • 23.01.2023, 18:28
Белорусский врач перечислила продукты, в которых содержится больше всего витаминов

Один из таких продуктов - зеленый лук.

Белорусский врач перечислила витамины, которые нужно принимать зимой. Заведующая Городским центром здоровья в Минске Снежана Кавриго назвала витамины, помогающие защитить организм зимой, пишет «Минск-Новости».

По словам специалиста, в холодное время года иммунитет человека ослабевает и довольно часто подвергается простудам. Для того, чтобы уберечься от различных вирусов, следует следить за питанием. Врач сообщила, в каких продуктах больше всего витаминов и чем они полезны.

Кавриго назвала витамин А и отметила, что он необходим для роста костей, функционирования репродуктивной и иммунной системы, а также для зрения. Его предшественником является бета-каротин, который при попадании в организм превращается в ретинол. Он, в свою очередь, защищает от развития онкологических радикалов, а также атеросклероза. Кроме того, предупреждается риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень холестерина. Данный витамин находится в следующих овощах и фруктах: морковь, батат, тыква, шпинат, помидоры, красные перцы, зеленый лук, персики, грейпфруты, хурма, абрикосы и та далее. Она добавила, что ретинол попадает в организм вместе с такими продуктами, как сливочное масло, желток, рыбий жир, печень и так далее.

А вот за формирование костной ткани и кальциевый обмен в организме выступает витамин D. Его основным источником содержания является рыбий жир, сыр, сливочное масло, жирные сорта рыбы.

Специалист обратила внимание на то, что витамин K принимает участие в регулировании свертывания крови, транспортируя по организму кальций. Как правило, он накапливается в мясе, молочных продуктах, а также в оливковом масле, фруктах и многом другом.

Врач рассказала и о полезности витамина С для организма. Он, в свою очередь, обеспечивает развитие соединительной ткани, устойчивость к стрессу, способствует заживлению ран. Витамин содержится в болгарском перце, шиповнике, облепихе, черной смородине и так далее. Но важно с ним не переборщить.

Кавриго заметила, что во время беременности обязательно следует принимать фолиевую кислоту. Благодаря ей происходит нормальное формирование всех органов, а также систем плода. Более того, данный витамин защищает от атеросклероза. Большое количество содержится в бобовых, зеленых листовых овощах, печени, хлебе, который приготовлен из муки грубого помола.

Не менее важным является и прием пантотеновой кислоты, которая позволяет поддерживать необходимый уровень холестерина, а также рекомендуется для обмена жирных кислот. Она содержится в цветной капусте, овсяной и гречневой крупе, курином мясе и так далее.

Специалист отметила, что полезен для организма и биотин. Он необходим для клеточного дыхания, синтеза жирных кислот, глюкозы, а также некоторых аминокислот. Биотин содержится в помидорах, шпинате, грибах, сое и так далее.

А вот витамин Е защищает клетки человека от повреждения активными формами кислорода. Более того, он улучшает освоение организмом кислорода, а также является иммуномодулятором. Он содержится в орехах, овощах, злаках, печени, молоке.

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