Названы самые продаваемые автомобили 2022 года в мире 3 23.01.2023, 23:01

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Лидером по продажам автомобилей с большим отрывом стал Китай.

Группа международных экспертов составила рейтинг самых продаваемых автомобилей на мировых рынках за прошедший год. Несмотря на то, что автомобильная отрасль испытывала множество трудностей, некоторые страны сумели нарастить объемы продаж. Абсолютным лидером по реализации транспортных средств стал Китай, который практически в два раза превзошел ближайшего преследователя – США, передает «Мотор».

Бестселлерами на китайском рынке стали BYD Song Plus, Nissan Sylphнy и Wuling Honnguang Mini EV. Благодаря развитию электрокаров Поднебесной удалось увеличить объемы продаж на два процента, до 26,86 миллиона машин. Самым востребованным автомобилем в 2022 году стал BYD Song Plus, который разошелся тиражом в 459 424 экземпляра.

Самыми востребованными автомобилями года в США стали пикапы Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Dodge Ram. В отличие от Китая американский рынок сократил объемы продаж на восемь процентов. В Европе количество проданных машин уменьшилось на шесть процентов по сравнению с 2021 годом. Почти 75 процентов всех продаж пришлось на Германию, Великобританию, Францию, а также Италию и Испанию, где лидерами стали Volkswagen Golf, Nissan Qashqai, Peugeot 208, а также Fiat Panda и Hyundai Tucson.

Кроме того, удалось увеличить объемы продаж Австралии, Индии, Индонезии и Турции.

В конце прошлого года стало известно, что самым популярным автомобилем в Европе по итогам ноября стала Tesla Model Y.

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