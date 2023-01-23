США видят успехи украинских военных под Кременной
- 23.01.2023, 23:54
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Украинское контрнаступление продолжается.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в районе Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детча в Twitter.
«США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают «некоторых постепенных успехов», - заявил высокопоставленный американский военный чиновник», - говорится в сообщении.
Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.