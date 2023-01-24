В Витебской области белорус продавал тротил, гексоген, миномет и винтовку 10 24.01.2023, 10:34

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Дома у него нашли целый арсенал.

В Полоцком районе Витебской области задержали «черного копателя». По сообщению МВД, он занимался раскопками в местах боевых действий Второй мировой войны, а затем продавал оружие и боеприпасы.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, как говорится в сообщении пресс-службы, был зафиксирован факт сбыта фигурантом целого арсенала: 7 ручных гранат, 2 артиллерийских снарядов, почти 40 патронов различного калибра, тротила, гексогена и иных взрывчатых веществ общей массой более 5 килограммов, миномета, винтовки Мосина и 2 штыков.

По месту жительства мужчины и его 39-летнего родственника из Новополоцка, как пишут силовики, якобы обнаружили еще одну винтовку Мосина, корпуса от взрывных устройств, патроны и части снарядов.

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